В Тбилиси прекратили выдачу британских виз из-за протестов

Представительство Великобритании в столице Грузии вынуждено было закрыть визовый центр на фоне уличных протестов. Выдача визовых документов была приостановлена.

Митинги против закона об иноагентах в Грузии закрыли визовый центр Великобритании. Информацию об этом распространило дипломатическое представительство Соединенного Королевства.

Отмечается, что центр закрылся из-за непосредственной близости к парламенту республики, перед которым проходят акции протеста.

"Британский визовый центр в Тбилиси, расположенный недалеко от парламента, сегодня утром был закрыт из-за митинга и полицейских кордонов. Со всеми, у кого была запись, связались"

– посольство Великобритании в Грузии

В посольстве уточнили, что выдача виз будет возобновлена после того, как центр вновь сможет принимать посетителей.

Массовые уличные протесты сейчас проходят в столице Грузии на фоне рассмотрения правительством страны законопроекта об иноагентах. Сегодня юркомитет парламента Грузии принял его в третьем чтении. На завтра назначено окончательное третье чтение документа в парламенте республики.