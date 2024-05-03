Россиянин задержан в Тбилиси на акции против законах об иноагентах

На митинге против законах об иноагентах в Грузии задержано несколько иностранных граждан, среди них - россиянин. Грузинская полиция сообщает, что на протестной акции задержан 22-летний гражданин РФ.

Новые задержания провели правоохранители Грузии на митинге противников законах об иноагентах, среди задержанных оказался один россиянин.

"По административным правонарушениям по статьям 166 и 173 УК Грузии... задержаны 20 человек, среди них три гражданина иностранного государства. В частности, гражданин России 2002 года рождения"

– МВД Грузии

Кроме того, были задержаны два гражданина США, отметили в грузинском МВД.

Отметим, что сегодня законопроект "О прозрачности иностранного влияния" был одобрен юридическим комитетом парламента Грузии в третьем чтении. Заседание прошло на фоне продолжающегося протеста.