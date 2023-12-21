В столичном регионе сохранится аномальное тепло

В Москве и Подмосковье сохранится аномальное тепло, немного похолодает лишь к ночи, но целый день будет идти снег с дождем.

В столичном регионе сегодня будет облачно и снежно – температура воздуха не опустится ниже 5 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно. Небольшой снег, местами умеренный. Гололедица. Температура воздуха в Москве составит от 3 до 1 градуса мороза, по области от минус 5 до 0 градусов. Ветер южный, юго-западный, 7–12 м/c"

- Гидрометцентр России

Резко холодать в регионе начнет лишь завтра, однако это похолодание будет недолгим – уже в четверг тепло вернется в регион. Атмосферное давление в эти дни будет пониженным и составит 731 мм ртутного столба, добавляют синоптики.