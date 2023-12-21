Вестник Кавказа

Жителей Москвы предупредили о гололедице с ветром

Жителей Москвы предупредили о гололедице с ветром
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ближайшие трое суток в столице будет гололедица. С завтрашнего вечера она будет сопровождаться сильным ветром.

В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за ожидающейся гололедицы. Об этом информирует Гидрометцентр.

Согласно сообщению, гололедица в столице будет сохраняться до вечера 17 января.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна"

– Гидрометцентр

Там также отметили, что завтра вечером и на протяжении всего дня в среду гололедица будет сопровождаться сильным ветром. Его порывы будут достигать 15 метров в секунду.

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