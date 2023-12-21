На Москву обрушится 40% от месячной нормы осадков

Жителей Москвы предупредили о большом количестве осадков на следующей неделе. Высота сугробов увеличится по меньшей мере на 5 см.

На предстоящей неделе в Москве выпадет до 40% от месячной нормы осадков. Об этом проинформировали в центре погоды "Фобос".

Согласно прогнозу синоптиков, высота сугробов увеличится минимум на 5 см, передает РИА Новости.

"В Москве в общей сложности за неделю выпадет 17-22 миллиметров осадков или до 30-40% от месячной нормы, а снежный покров подрастет на 5-8 сантиметров"

– ведущий специалист центра Евгений Тишковец

Метеорологи обращаю внимание на то, что на следующей неделе в столице будет мягкая погода. Наиболее снежными ожидаются четверг и пятница. При этом в начале недели температура воздуха повысится до плюсовых значений.

Накануне в Москве был объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за морозов. Ближе к ночи температура опустилась до минус 30 градусов.

Напомним, месяц назад высота сугробов в столице достигла рекордных показателей за последние 150 лет.