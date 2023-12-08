Снегопад Ваня намел в Москве рекордные сугробы за 150 лет

В Москве на сегодня снежный покров оказался рекордным за 150 лет. Сугробы к вечеру достигнут 50 см, осадки обеспечивает циклон Ваня.

Сугробы в Москве выросли с приходом циклона Ваня и стали максимальными за 150 лет, такой информацией поделился утром ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

«В Москве намело такие сугробы, которых 15 декабря не было никогда за почти 150-летнюю историю регулярных метеорологических измерений. Так, к 9 часам утра на базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составила – 38 см, в Тушино – 40 см, Балчуг – 43 см, МГУ – 49 см при норме 15 см»

– Тишковец

Он напомнил, что в снегопад в пятницу в столице продолжится, он добавит еще 3 мм осадков. Таким образом, к вечеру высота сугробов в Москве достигнет 50 см - небывалый уровень для середины декабря. Сегодняшний день уже вошел в историю как самый заснеженный.

«Снежный рекорд этого дня, державшийся 104 года, когда в Москве снегомерная линейка в 1919 году показала 32 см, пал. И теперь 15 декабря 2023 года заслуженно становится рекордсменом по сугробам»

– метеоролог

Ранее стало известно, что в некоторых регионах Центральной России из-за обилия снега отменили школьные занятия.