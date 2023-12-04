Снегопады: что ни в коем случае нельзя делать в сильный снег?

Снегопад – это выпадение снега из облаков. Обычно завораживающее своей красотой, это явление природы может обернуться серьезной угрозой для жизни людей. Как правильно вести себя во время сильного снегопада?

Снегопад – это не только красиво, это еще и опасно. Сильный снегопад – когда за 12 часов выпадает 20 см снега – наносит серьезный вред.

Интенсивное выпадение снега приводит к критичному ухудшению видимости. Мощные снегопады негативно отражаются на движении транспорта.

Более того, это природное явление несет угрозу для здоровья и даже жизни людей. Особенно опасен снегопад в сочетании с метелью.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Правила поведения при снегопаде

При сильном снегопаде и особенно ветре лучше отложить все дела и остаться дома, при этом плотно закрыв окна и двери. Электричество и газ должны быть выключены.

Если дом заметает снегом, лучше подняться на более высокие этажи. Сообщите в экстренные службы о том, где вы находитесь.

Поездки в снегопад

Выбираться из дома в снегопад лучше не на личном автомобиле: общественный транспорт в такую погоду безопаснее.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Если все же приходится пользоваться собственной машиной, проверьте, соответствует ли состояние шин дороге. И, конечно, не превышайте скорость!

Что делать в снегопад на улице?

Пешеходам во время снегопада необходимо избегать ветхих строений и домов с плохо держащейся крышей – они могут обрушиться под тяжестью снега.

По той же причине нельзя находиться под конструкциями и предметами, которые свисают со строений. Берегитесь оборванных проводов и разбитых стекол, которые могут появиться из-за снегопада.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лучше также не подходить к деревьям и не оставлять рядом с ними машины.

Переход через дорогу в условиях сниженной видимости представляет особую опасность. Внимательно смотрите по сторонам, переходите дорогу без резких движений – важно, чтобы вы были предсказуемы для водителей.