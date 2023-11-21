Сильные морозы – что делать и как сохранить здоровье и жизнь?

Зима – время не только снеговиков и новогодних праздников, но и холодов. Они могут лишить человека здоровья, и даже жизни. Как правильно вести себя во время трескучих морозов?
Главное – не стоит выходить из дома без особой необходимости. Особенно это касается прогулок в лесу и прочих местах вдали от населенных пунктов.
Поездки
От дальних поездок по возможности лучше отказаться вовсе.
Если отправиться в путь все же необходимо, не пользуйтесь личным автомобилем: общественный транспорт в морозы безопаснее.
Одежда и обувь в мороз
Для выхода на улицу выберите свободную одежду и обувь, которые не будут мешать нормальной циркуляции крови.
Одежда должна быть многослойной, не стесняйтесь выглядеть "капустой" – в холода это лучший вариант. Верхний слой – непромокаемый: в мокрой одежде опасность переохладиться гораздо больше.
Обязательны шапка и шарф, а также варежки – они теплее перчаток.
Что делать на улице?
По возможности скрывайтесь от ветра.
Исключите алкоголь: от опьянения быстро теряется тепло, причем человек этого не чувствует. И не курите: курение ухудшает циркуляцию крови в периферийных сосудах, что опасно обморожением.
Не выходите на мороз на пустой желудок.
Чувствуете, что замерзаете, – сразу зайдите в тепло, чтобы согреться и осмотреть места, которые могут быть обморожены.
Руки лучше всего греть под мышками, это эффективнее похлопывания.
Обморожение – первые признаки
Начинать беспокоиться надо, если наблюдаются:
- дрожь,
- утрата чувствительности,
- побледнение кожи,
- онемение,
- покалывание и пощипывание.
Различают три степени обморожения:
- первая степень обморожения – побеление кожи;
- вторая степень – волдыри;
- третья степень – потемнение и отмирание.
Первая помощь при обморожении
Главное – зайти в теплое помещение: на холоде нельзя растирать и греть больные участки, это не просто бесполезно, но и опасно.
При первой степени обморожения – попробуйте в тепле постепенно согреть пораженное место: теплыми руками, нежным массажем, в том числе шерстяной тканью, дыханием.
Затем нужно наложить теплоизоляционную повязку. Это может быть: слой марли + толстый слой ваты + еще один слой марли + клеенка, далее обернуть шерстяной тканью.
Обязательно выпить чай – теплый и сладкий.
При обморожении второй и третьей степени можно только наложить теплоизолирующую повязку, дальше необходима помощь врача, причем обратиться к нему нужно срочно.
Что нельзя делать при обморожении?
- Нельзя растирать пораженные участки снегом: можно повредить сосуды и создать микроссадины, куда может попасть инфекция.
- Нельзя быстро отогреваться, например, у костра или с помощью горячей воды: от резкой смены температуры ткани будут разрушаться быстрее.
- Запрещается пить спиртное.
Для кого мороз особенно опасен?
В холода надо тщательно следить за состоянием:
- детей;
- пожилых людей;
- страдающих хроническими заболеваниями.
Из-за особенностей терморегуляции они могут пострадать от холода гораздо быстрее.
Как греться дома?
Желание согреться может привести к пожару. Чтобы избежать трагедии:
- пользуйтесь только заводскими обогревателями;
- не оставляйте обогреватели без присмотра, в том числе на ночь;
- размещайте обогреватель подальше от занавесок и мебели, не сушите на них вещи;
- не перегружайте электросети, сразу устраняйте неполадки;
- не допускайте сильного накаливания печи: лучше топить 2-3 раза в день по 1,5 часа, чем один раз и долго.