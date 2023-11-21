Сильные морозы – что делать и как сохранить здоровье и жизнь?

Аномальные морозы очень опасны: они угрожают людям как охлаждением и обморожением, так и пожарами, которые могут случиться из-за стремления согреть свой дом. Представляем памятку, как выжить в мороз.

Зима – время не только снеговиков и новогодних праздников, но и холодов. Они могут лишить человека здоровья, и даже жизни. Как правильно вести себя во время трескучих морозов?

Главное – не стоит выходить из дома без особой необходимости. Особенно это касается прогулок в лесу и прочих местах вдали от населенных пунктов.

Поездки

От дальних поездок по возможности лучше отказаться вовсе.

Если отправиться в путь все же необходимо, не пользуйтесь личным автомобилем: общественный транспорт в морозы безопаснее.

Одежда и обувь в мороз

Для выхода на улицу выберите свободную одежду и обувь, которые не будут мешать нормальной циркуляции крови.

Одежда должна быть многослойной, не стесняйтесь выглядеть "капустой" – в холода это лучший вариант. Верхний слой – непромокаемый: в мокрой одежде опасность переохладиться гораздо больше.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Обязательны шапка и шарф, а также варежки – они теплее перчаток.

Что делать на улице?

По возможности скрывайтесь от ветра.

Исключите алкоголь: от опьянения быстро теряется тепло, причем человек этого не чувствует. И не курите: курение ухудшает циркуляцию крови в периферийных сосудах, что опасно обморожением.

Не выходите на мороз на пустой желудок.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чувствуете, что замерзаете, – сразу зайдите в тепло, чтобы согреться и осмотреть места, которые могут быть обморожены.

Руки лучше всего греть под мышками, это эффективнее похлопывания.

Обморожение – первые признаки

Начинать беспокоиться надо, если наблюдаются:

дрожь,

утрата чувствительности,

побледнение кожи,

онемение,

покалывание и пощипывание.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Различают три степени обморожения:

первая степень обморожения – побеление кожи;

вторая степень – волдыри;

третья степень – потемнение и отмирание.

Первая помощь при обморожении

Главное – зайти в теплое помещение: на холоде нельзя растирать и греть больные участки, это не просто бесполезно, но и опасно.

При первой степени обморожения – попробуйте в тепле постепенно согреть пораженное место: теплыми руками, нежным массажем, в том числе шерстяной тканью, дыханием.

Затем нужно наложить теплоизоляционную повязку. Это может быть: слой марли + толстый слой ваты + еще один слой марли + клеенка, далее обернуть шерстяной тканью.

Обязательно выпить чай – теплый и сладкий.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

При обморожении второй и третьей степени можно только наложить теплоизолирующую повязку, дальше необходима помощь врача, причем обратиться к нему нужно срочно.

Что нельзя делать при обморожении?

Нельзя растирать пораженные участки снегом: можно повредить сосуды и создать микроссадины, куда может попасть инфекция.

Нельзя быстро отогреваться, например, у костра или с помощью горячей воды: от резкой смены температуры ткани будут разрушаться быстрее.

Запрещается пить спиртное.

Для кого мороз особенно опасен?

В холода надо тщательно следить за состоянием:

детей;

пожилых людей;

страдающих хроническими заболеваниями.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Из-за особенностей терморегуляции они могут пострадать от холода гораздо быстрее.

Как греться дома?

Желание согреться может привести к пожару. Чтобы избежать трагедии:

пользуйтесь только заводскими обогревателями;

не оставляйте обогреватели без присмотра, в том числе на ночь;

размещайте обогреватель подальше от занавесок и мебели, не сушите на них вещи;

не перегружайте электросети, сразу устраняйте неполадки;

не допускайте сильного накаливания печи: лучше топить 2-3 раза в день по 1,5 часа, чем один раз и долго.