Москва готовится к историческим морозам

На смену заметавшему Москву в воскресенье снегопаду придут морозы. По данным синоптиков так холодно в столичном регионе в начале декабря не было на протяжении ста лет.

Синоптики обещают, что в понедельник, 4 декабря, снегопад, о власти которого находится Москва и область, начнет постепенно утихать, ему на смену придут морозы.

Специалисты отмечают, что столь холодных дней в начале декабря не было уже около ста лет.

«Днем в понедельник столбики термометров покажут еще до -10 в Москве и до -13 в Подмосковье. А в ночь на 6 декабря мороз на фоне облачной с прояснениями погоды может окрепнуть до -17 градусов в Москве и до -21 градуса в Московской области»

– Гидрометцентр России

В настоящее время в Москве и по области действует желтый уровень погодной опасности, то есть погодные условия опасны потенциально.