Снегопад в Москве установил исторический рекорд

Сегодня в Москве выпало рекордное количество снега. По данным синоптиков, в Москве к снежному покрову добавилось еще 11 мм.

Новый рекорд по объему выпавшего снега установлен в Москве, рассказал ведущий специалист "Фобоса" Михаил Леус.

По словам синоптика, о рекорде стало известно еще в 18:00, когда на базовой метеостанции на ВДНХ был зафиксирован показатель 10 мм. Он на на 0,6 мм превышает количество снега, обрушившегося на город 3 декабря 1980 года.

В 21:00 стало известно окончательное значение нового рекорда – это 11 мм.

Напомним, ранее сегодня еще один ведущий специалист центра, Евгений Тишковец, рассказал, что со среды в Москву придут аномальные морозы: ночами будет холодать вплоть до минус 22. В целом средние температуры будут на 10-15 градусов ниже нормы.

Похолодание продлится около недели, после чего в столице снова начнутся сильные снегопады.