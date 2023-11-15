Когда наступят морозы в Москве в 2023 году?

Буквально через несколько дней, на следующей неделе, в Москву придут аномальные для начала декабря морозы. Каковы их причины и сколько продлится это похолодание в российской столице?

Температура воздуха в Москве будет опускаться до минус 22 градусов с середины следующей недели, сообщил ведущий специалист "Фобоса".

По словам Евгения Тишковца, похолодание начнется в среду и продлится до начала новой недели. Дни будут погожими, однако морозы наступят по-настоящему сибирские.

"Ночами -15...-20 градусов, днем -10...-15 градусов. Холоднее всего будет в ночь на пятницу - до -17...-22 градуса, днем -11...-16 градусов, что на 10-15 градусов ниже положенной климатической нормы"

– Тишковец

Он добавил, что буквально через несколько дней станет потеплее: выходные Москва встретит с ночными температура от -13до -18 градусов, днем ожидается -8...-13.

Синоптик уточнил, что температура воздуха возвратится к климатической норме спустя неделю. Однако морозы сменят "обложные снегопады", в результате которых высота снежного покрова достигнет 31-36 см, что характерно для февраля.