Вестник Кавказа

Москву ждут затяжные морозы

Москву ждут затяжные морозы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Москву идут затяжные морозы. Синоптики прогнозируют похолодание до -20 градусов.

Столичный регион ждет затяжной морозный период, когда столбики термометров будут опускаться ниже 20 градусов.

«Начиная с 7 по 10 декабря будет минус 15-20 градусов ночью и минус 11-16 градусов днем»

– научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

Далее он отметил, что стол морозной погоды в начале зимы в этом веке еще не было. Кроме того, синоптик подчеркнул, что морозы долго не покинут Москву и область. Вильфанд также отметил, что ответственность за длительное и сильное похолодание несет надвигающийся мощный антициклон.

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