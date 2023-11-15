Москву ждут затяжные морозы

На Москву идут затяжные морозы. Синоптики прогнозируют похолодание до -20 градусов.
Столичный регион ждет затяжной морозный период, когда столбики термометров будут опускаться ниже 20 градусов.
«Начиная с 7 по 10 декабря будет минус 15-20 градусов ночью и минус 11-16 градусов днем»
– научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Далее он отметил, что стол морозной погоды в начале зимы в этом веке еще не было. Кроме того, синоптик подчеркнул, что морозы долго не покинут Москву и область. Вильфанд также отметил, что ответственность за длительное и сильное похолодание несет надвигающийся мощный антициклон.
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