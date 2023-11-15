Москва охладится до -5

Зима в Москве и области начнется с по-настоящему зимних температур. В Москве столбики термометров не поднимутся выше -5 градусов днем. В ночные часы – до 11 градусов ниже нуля.

Столбики столичных термометров днем будут опускаться от -3 до -5 градусов, в ночные часы похолодает до -9 градусов. Также прогнозируется снег, а на дорогах – лед.

В Московской области также холодно – днем до -7 градусов, а ночью может похолодать до 11 градусов ниже нуля.

«Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба»

– Гидрометцентр России