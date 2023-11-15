Москву продолжит заметать снегом

Снегопад, обрушившийся на столичный регион минувшей ночью, сегодня продолжится – будет облачно и снежно, а температура воздуха упадет до 5 градусов мороза.

Сегодня в Москве и Подмосковье будет снежно и скользко – снегопад продолжится, подморозит до -5, а значит, будет гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно. Снег, по области местами сильный. Местами метель. Гололедица, снежные заносы. Температура воздуха в Москве составит от минус 3 до минус 1 градусов, по области от 5 до 0 градусов мороза. Ветер юго-восточный, южный, 6–11 м/c, местами порывы до 17 м/с"

- Гидрометцентр России

Атмосферное давление будет пониженным и составит 738 мм ртутного столба. Такая погода сохранится и завтра, немного потеплеет лишь к выходным.