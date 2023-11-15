Москву почти на сутки накроет снегопад

В Москве сегодня вечером ожидается сильный снегопад. Снег будет идти на протяжении почти 24 часов. За это время выпадет до 25-30 см осадков, что превышает норму в 4 с лишним раза.

Вечером 29 ноября в Москве начнется сильный снегопад, который продлится до завтрашнего дня. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

По словам научного руководителя учреждения, снег будет идти с 18:00 сегодняшнего дня и до 15:00 30 ноября. Он будет сопровождаться метелью и сильным ветром до 17 метров в секунду.

"Ожидаются снег, местами сильный, метель, снежные заносы, гололедица и ветер до 17 м/с"

– Роман Вильфанд

Он также отметил, что нормальная высота снега в этот период составляет 6 см, но завтра сугробы могут вырасти до 25-30 см, передает ТАСС.