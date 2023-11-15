Штормовое предупреждение - юг России готовится к циклону "Оливер"

Второй за неделю шторм накроет сегодня южные регионы России. Ливни, сильный ветер и подтопления прогнозируются в Краснодарском крае, Крыму, Ростовской области.
Юг России еще не оправился от последствий прошлого шторма, но уже встречает новый - циклон "Оливер" со Средиземного моря начинает атаку.
"Увы, сегодня ситуация на Юге снова резко усугубится. Накануне над Средиземным морем образовался еще один яркий белый массив облаков. Это – новый циклон, практически точная копия своего предшественника. И уже сейчас он достиг Черного моря"
– центр погоды "Фобос"
В среду в черноморских регионах ветер будет превышать 25 м/с, ожидаются мощные локальные дожди.
Затем циклон сместится и изменит погоду в Ростовской области, а затем в Беларуси.
В Краснодарском крае на ближайшие двое суток действует штормовое предупреждение.
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