Штормовое предупреждение - юг России готовится к циклону "Оливер"

Второй за неделю шторм накроет сегодня южные регионы России. Ливни, сильный ветер и подтопления прогнозируются в Краснодарском крае, Крыму, Ростовской области.

Юг России еще не оправился от последствий прошлого шторма, но уже встречает новый - циклон "Оливер" со Средиземного моря начинает атаку.

"Увы, сегодня ситуация на Юге снова резко усугубится. Накануне над Средиземным морем образовался еще один яркий белый массив облаков. Это – новый циклон, практически точная копия своего предшественника. И уже сейчас он достиг Черного моря"

– центр погоды "Фобос"

В среду в черноморских регионах ветер будет превышать 25 м/с, ожидаются мощные локальные дожди.

Затем циклон сместится и изменит погоду в Ростовской области, а затем в Беларуси.

В Краснодарском крае на ближайшие двое суток действует штормовое предупреждение.