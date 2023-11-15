В Грузии продолжается шторм - набережные закрыты

Шторм в грузинской Аджарии продолжается сегодня. Восстановительные работы планируется начать в среду, когда нахождение на берегу станет безопасным.

Штормовая погода на черноморском побережье Грузии продолжается во вторник, восстановительные работы начнутся после того, как непогода стихнет.

В Батуми частично затоплен бульвар, на нем стихия повредила инфраструктуру. Пприводить набережную и бульвар в порядок будет возможно после окончания шторма. Накануне шторм достигал 8 баллов, сегодня стих до 6 баллов.

"Я всех призываю максимально воздержаться от передвижения на набережной. Делается все для защиты безопасности населения и быстрого восстановления инфраструктуры"

– председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе

В Поти повреждена набережная, на участке Анаклия-Ганмухури под водой оказалась береговая линия. В других населенных пунктах Аджарии также подсчитывают ущерб от непогоды - местами затоплены дороги и подтоплены дома, сорваны крыши с домов, лежат поваленные деревья.