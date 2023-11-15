На черноморское побережье Грузии обрушился восьмибалльный шторм

Побережье Грузии в Черном море накрыл сильнейший шторм. В настоящее время в городах, пострадавших от разгула стихии, ведутся восстановительные работы.

В Грузии подсчитывают размер ущерба от восьмибалльного шторма, обрушившегося на побережье Черного моря. Об это сообщают местные СМИ.

В частности, в Батуми в результате разгула стихии оказалась повреждена инфраструктура Нового бульвара. Там размыло пешеходную дорожку. Кроме того, оказались затоплены первые этажи зданий на улице Химшиашвили.

Мэрия города настоятельно рекомендует местным жителям и гостям города не гулять по набережной.

"В связи с сильным дождем и сложными метеоусловиями в Батуми, пожалуйста, воздержитесь от передвижения по прибрежной линии бульвара. На море развился 8-балльный шторм, из-за чего передвижение опасно"

– администрация Батуми

В Кобулети шторм повредил пляж и прибрежную инфраструктуру. Пострадали бары и кафе на улице Тамар Мепе.

В Поти из-за сильного ветра были сорваны крыши с нескольких многоэтажных домов. Повреждения получили также транспортные средства.

В настоящее время во всех городах, которые затронула стихия, ведутся восстановительные работы.