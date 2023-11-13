В Сочи непогода убила одного человека

Один мужчина погиб в Сочи сегодня во время шторма. Тело нашли на набережной.
В Сочи правоохранители выясняют обстоятельства смерти мужчины, погибшего в шторм.
"Тело одного погибшего обнаружили во время шторма в Сочи. На месте работают правоохранительные органы, проводят необходимые следственные мероприятия"
– оперштаб
Тело обнаружили сегодня на сочинской набережной вблизи ресторана «Старгород». Погибший был обнаружен под завалом из веток, принесенных штормовым морем.
Личность погибшего мужчины предстоит установить.
Сегодня в Сочи и в целом в регионе сохраняют силу штормовые предупреждения, гражданам напоминают, что пляжи закрыты, и рекомендуют не совершать прогулок у воды и быть острожными.
Читайте нас в Дзен Новости Google News