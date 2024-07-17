Грузии пообещали максимально прозрачные выборы

Выборы в парламент, которые пройдут в Грузии в конце октября, станут максимально прозрачными, обещает ЦИК. Приглашены международные наблюдатели.

Предстоящие парламентские выборы в Грузии будут максимально прозрачными, такое заявление сделал председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили.

"Процесс максимально прозрачен и по европейским стандартам, которые в том числе предусматривают учитывание важных вопросов в условиях технологических интервенций"

– глава ЦИК страны

Он отметил, что циркулирующие сообщения о том, что ожидаются манипуляции и выборы будут фальсифицированы не имеют под собой никаких оснований. В прозрачность предстоящих выборов не верят грузинские оппозиционеры.

"К сожалению, на основании несуществующей информации идет создание таких ожиданий, якобы выборами можно манипулировать, тогда как институция делает все, чтобы для этого не оставалось пространства"

– Каландаришвили

Приглашения всем крупным международным наблюдательным организациям уже направлены. Выборы назначены на 26 октября. Предвыборная кампания стартует за 60 дней до дня выборов.

Отметим, что предстоящие выборы станут первыми, которые пройдут в Грузии по системе электронного голосования, призванной минимизировать фактор человеческой ошибки при подсчете голосов. Также плюсом электронного голосования станет то, что предварительные результаты появятся в короткие сроки.