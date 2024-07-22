Мусорный полигон горит в Ростове-на-Дону

Пожар охватил мусорный полигон в Ростове-на-Дону. На данный момент площадь возгорания составляет 2 тыс "квадратов". Ведутся работы по локализации возгорания.
В Ростове-на-Дону в субботу горит полигон бытовых отходов, его площадь уже выросла вдвое.
"Площадь пожара увеличилась до двух тысяч квадратных метров"
– ГУ МЧС по региону
Сообщение о возгорании в Советском районе спасатели получили в в 12.50. На пожаре заняты 55 специалистов и 27 единиц техники.
По данным МЧС, пылают сухая трава, отходы, ангар, грейдер. Данных о пострадавших нет.