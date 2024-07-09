Эрдоган проведен бой в США

Боец MMA Шамиль Эрдоган Ахмедов в сентябре проведет свой второй бой под эгидой крупнейшего азиатского промоушена ONE. В октагоне он встретится со спортсменом из Мьянмы.

Дагестанец Шамиль Ахмедов, известный как Эрдоган, 7 сентября проведет поединок в США в рамках турнира ONE FC.

Соперником непобедимого "Эрдогана" станет Аунг Ла Н Санга из Мьянмы. Бой пройдет в полутяжелом весе.

В прошлом году Ахмедов в рамках ONE FC нокаутировал китайского бойца смешанных единоборств Ронга Фана.

Турнир ONE 168 будет проходить в Денвере.