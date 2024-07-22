Хавбек сборной Армении по футболу может вернуться в Россию 

Армянский полузащитник ФК "Ференцварош" в ближайшее время может перебраться в Россию. Ранее он уже выступал в российском чемпионате.

Полузащитник футбольного клуба "Ференцварош" Эдгар Севикян может продолжить карьеру в России. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Венгерский клуб рассматривает возможность отдать 22-летнего хавбека в аренду.

Первую половину прошлого сезона армянский хавбек провел в России, играя за "ПАРИ НН". В начале текущего года он перебрался в свой нынешний клуб. В этом сезоне он провел за "Ференцварош" 12 матчей в чемпионате Венгрии, отметившись в них одним забитым мячом и одной результативной передачей.