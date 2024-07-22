Вестник Кавказа

Хавбек сборной Армении по футболу может вернуться в Россию 

Хавбек сборной Армении по футболу может вернуться в Россию 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армянский полузащитник ФК "Ференцварош" в ближайшее время может перебраться в Россию. Ранее он уже выступал в российском чемпионате.

Полузащитник футбольного клуба "Ференцварош" Эдгар Севикян может продолжить карьеру в России. Об этом сообщает "Матч ТВ". 

Венгерский клуб рассматривает возможность отдать 22-летнего хавбека в аренду.

Первую половину прошлого сезона армянский хавбек провел в России, играя за "ПАРИ НН". В начале текущего года он перебрался в свой нынешний клуб. В этом сезоне он провел за "Ференцварош" 12 матчей в чемпионате Венгрии, отметившись в них одним забитым мячом и одной результативной передачей. 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1905 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Олимпиада–2024 открывается в Париже

Олимпиада–2024 открывается в Париже

&quot;Ахмат&quot; усилился нападающим из Португалии

"Ахмат" усилился нападающим из Португалии

Азербайджанские, армянские и грузинские клубы стартовали во 2-м раунде квалификации Лиги конференций

Азербайджанские, армянские и грузинские клубы стартовали во 2-м раунде квалификации Лиги конференций

&quot;Пюник&quot; начал 2-й квалификационный раунд Лиги Конференций с поражения

"Пюник" начал 2-й квалификационный раунд Лиги Конференций с поражения

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы