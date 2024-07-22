Какие нововведения ждут россиян с 1 августа?

В Госдуме рассказали, что ждет россиян с 1 августа. В силу вступит закон, устанавливающий порядок наследования цифрового рубля.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале рассказал о нововведениях, которые вступят в силу в России с 1 августа.

Он отметил, что с начала последнего летнего месяца в России вступит в силу закон, предусматривающий установление порядка наследования цифрового рубля.

Помимо этого, с августа россияне смогут дистанционно получать данные о выполнение всех запросов на предоставление различных услуг и результатах оказания мер социальной поддержки.

Володин также заявил, что со 2 августа в Россию вступят в силу меры, позволяющие кредиторам быстрее получить деньги от банков в случае их банкротства.

Председатель ГД подчеркнул, что закон о деятельности банков и микрофинансовых организаций по возврату гражданами страны долгов заработает с 5 августа.

С этого же дня будут скорректированы правила единой выплаты для детей.

"Это касается случаев, когда ранее пособие было назначено в другом субъекте, в котором величина прожиточного минимума меньше"

- Вячеслав Володин

Кроме того, с августа муниципальные депутаты получат право принимать участие в создании местной администрации. Данное право, по словам Володина, будет закреплено в уставе.