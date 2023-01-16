Крещенских морозов в Москве не будет

На Крещение в столичном регионе ожидается короткая оттепель. Уже на следующий день температура упадет на 10 градусов.

Крещенская ночь в Москве в этом году будет теплой, поделилась прогнозом ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"В ночь на 19 января температура может повыситься чуть ли не до нуля градусов, но очень на короткое время, мы, видимо, попадем в теплый сектор циклона, а 19 днем она будет понижаться, будет градусов минус 8-10"

– Позднякова

Особенно морозными днями окажутся 20 и 21 января - воздух остынет до минус 10-15. Можно говорить о том, что традиционные морозы на Крещение в этом году немного сдвинутся в столичном регионе, добавила метеоролог.