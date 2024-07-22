Два землетрясения случились в море в районе Туапсе

В Черном море неподалеку от Туапсе сегодня зарегистрирована сейсмоактивность. Специалисты сообщают о двух землетрясениях за день.

В Туапсинском районе в субботу произошло два подводных землетрясения.

Первое природное явление было зафиксировано этим утром в 09.34, оно произошло всего в 1 км от пляжа в Шепси. Магнитуда составила 3,9, очаг залегал на пятикилометровой глубине.

Подземные толчки повторились в 11.20, эпицентр также располагался на глубине 5 км в море, в 4,6 км от берега, между Туапсе и Лазаревским. Магнитуда - 3,7, информируют специалисты Обнинского сейсмоцентра.