В столичном регионе сегодня будет сухо и жарко

Опубликовано: 6:57, 4 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в Москве и Подмосковье воздух прогреется до 27 градусов тепла, осадки маловероятны, будет преобладать переменная облачность и дуть теплый южный ветер.

Столичный регион сегодня ждет настоящая летняя погода – несмотря на то, что будет преобладать переменная облачность, осадков не ожидается, а воздух прогреется до 27 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

"Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 25 до 27 градусов тепла, по области от плюс 22 до плюс 27 градусов. Ветер будет дуть теплый, юго-западный, южный, его скорость составит 6-11 м/c", - говорится в сообщении.

Атмосферное давление будет немного повышенным и составит 748 мм ртутного столба.

Такая погода сохранится в регионе до четверга, а уже в пятницу давление начнет падать и снова начнутся дожди, предупредили синоптики.