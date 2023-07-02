Жара 30 градусов придет в Москву к выходным

Первая рабочая неделя июля в Москве будет теплой, выходные - жаркими. Синоптики обещают до 30 градусов выше нуля. При этом будет душно, в некоторые дни могут случаться короткие дожди.
О погоде на следующей неделе в Москве и области рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос".
"Максимальная температура в начале недели составит плюс 22-27 градусов, и с каждым днем по градусу будет расти - к концу рабочей недели столбики термометров поднимутся уже до плюс 25-30 градусов"
– Евгений Тишковец
Он отметил, что тепло будет и по ночам, до плюс 18.
Предстоящая неделя не обойдется без дождей. А погода в целом будет довольно душная, пишет РИА Новости.
"Наиболее высокая вероятность мозаичных скоротечных дождей и раскатов грома ожидается ночью и частично утром в понедельник, локально в среду и четверг, интенсивно - в пятницу и субботу"
– Тишковец
Ранее прогноз был дан на июль, месяц не доберет осадков и порадует летней погодой.