"Фобос": лето в столице возьмет реванш в июле

Опубликовано: 17:28, 30 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Похоже, "погодным метаниям" в столичном регионе приходит конец: как утверждают синоптики, в июле все катаклизмы закончатся, и москвичи наконец почувствуют на себе настоящее лето.

Бесконечным дождям и холодам в столичном регионе становится неуютно, и уже завтра, с первым днем июля, к жителям Москвы и Подмосковья придет настоящее лето, причем весь июль будет теплее нормы, поведал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Такой июль синоптики называют "морковным" – он отметится не только теплом, но и большим количеством солнечных дней. Во второй половине месяца воздух в отдельные дни может разогреваться до 30-градусной жары, рассказал синоптик, передает РИА Новости.

"Среднемесячная температура воздуха в июле превысит норму на 1,5-2 градуса. Это означает, что по ночам столбики термометров в среднем будут колебаться от плюс 13 до плюс 18, а в дневные часы воздух стабильно сумеет прогреваться до 23-28 градусов тепла"

- Евгений Тишковец

Такой диапазон значений температуры соответствует зоне летнего комфорта, которая будет простираться от южного побережья Белого моря до западных отрогов Кавказского хребта, летняя аномалия тепла особенно заметно проявится во второй половине месяца, - добавил синоптик.

А вот с дождями будет похуже: их будет не просто мало, в Центральной России они не выполнят даже своей нормы, которая для столицы составляет 84 мм – их будет на 20% меньше этого значения. Так что июль будет и теплым, и солнечным, как и положено "макушке" лета. А значит – "морковным", именно в такой цвет большей частью будет окрашена палитра синоптической карты, уверен метеоролог.