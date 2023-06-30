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Москва под дождем прогреется до +20

Москва под дождем прогреется до +20
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Москве пройдут дождь, воздух в столице прогреется до плюс 20 градусов. Атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба

Согласно прогнозу Гидрометцентра России сегодня в Москве будет облачно, дождь, местами ливень, в отдельных районах гроза, град. Столбики термометров будут подниматься  до 20 градусов тепла.

«Днем в столице прогнозируют от 18 до 20 градусов тепла. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до плюс 13 градусов, ожидается небольшой дождь»

– Гидрометцентр России

В Подмосковье столбики термометров поднимутся от плюс 17 до плюс 22 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до плюс 10 градусов.

Четверг и пятница обрушат на Москву беспрецедентные ливни

Четверг и пятница обрушат на Москву беспрецедентные ливни

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