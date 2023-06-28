Четверг и пятница обрушат на Москву беспрецедентные ливни

Опубликовано: 11:22, 28 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

До 50% месячной нормы осадков выпадет в Москве за два дня. Мощные ливни начнутся ближайшей ночью, пик дождей придется на четверг, пятница также будет дождливой.

На Москву и область надвигаются беспрецедентные ливни с грозами. Осадки начнутся предстоящей ночью.

"Наиболее сильные дожди, местами с грозой и порывам ветра ожидают москвичей в ночь на четверг, местами может выпасть до 20 миллиметров осадков"

– главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова

В пятницу интенсивность дождей уменьшится, но за два дня в столице может выпасть около 50% месячной нормы осадков. Дождливую погоду в регионе принесет циклон, надвигающийся с Запада. Ливни будут сопровождаться пониженным атмосферным давлением.