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Четверг и пятница обрушат на Москву беспрецедентные ливни

Четверг и пятница обрушат на Москву беспрецедентные ливни
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
До 50% месячной нормы осадков выпадет в Москве за два дня. Мощные ливни начнутся ближайшей ночью, пик дождей придется на четверг, пятница также будет дождливой.

На Москву и область надвигаются беспрецедентные ливни с грозами. Осадки начнутся предстоящей ночью.

"Наиболее сильные дожди, местами с грозой и порывам ветра ожидают москвичей в ночь на четверг, местами может выпасть до 20 миллиметров осадков"

– главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова

В пятницу интенсивность дождей уменьшится, но за два дня в столице может выпасть около 50% месячной нормы осадков. Дождливую погоду в регионе принесет циклон, надвигающийся с Запада. Ливни будут сопровождаться пониженным атмосферным давлением.

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