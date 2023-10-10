В столичном регионе начнет теплеть

Опубликовано: 6:27, 10 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже сегодня в Москве и Подмосковье станет немного теплее – как обещают синоптики, днем будет облачно и сыро, но воздух прогреется уже до 7 градусов тепла.

Столичный регион сегодня ожидает облачная с прояснениями погода, в регионе пройдут небольшие дожди, но станет немного теплее, сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно с прояснениями. Небольшие осадки, местами умеренные (дождь, мокрый снег). Утром местами гололедица. Температура воздуха в Москве составит от 3 до 5 градусов тепла, по области от плюс 2 до плюс 7 градусов. Ветер северо-западный, 6-11 м/c"

- Гидрометцентр России

Атмосферное давление пока останется пониженным и составит 744 мм ртутного столба, однако постепенно будет становиться теплее, а к четвергу воздух прогреется до 12-13 тепла.