В Москве пройдет снег с дождем

Опубликовано: 6:44, 9 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Столичный регион продолжит оставаться во власти холода: синоптики прогнозируют заморозки до -2 градусов, мокрый снег и ветер.

Непогода принесет в столицу мокрый снег с дождем и холод: столбики столичных термометров не поднимутся выше +5 градусов. Также синоптики прогнозируют облачность и сильный ветер.

«Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба»

– Гидрометцентр России

В Подмосковье также холодно – от 1 до 6 градусов выше нуля. Ночью возможно похолодание до – 2 градусов, не исключена гололедица.

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