В Москве пройдет снег с дождем

Столичный регион продолжит оставаться во власти холода: синоптики прогнозируют заморозки до -2 градусов, мокрый снег и ветер.
Непогода принесет в столицу мокрый снег с дождем и холод: столбики столичных термометров не поднимутся выше +5 градусов. Также синоптики прогнозируют облачность и сильный ветер.
«Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба»
– Гидрометцентр России
В Подмосковье также холодно – от 1 до 6 градусов выше нуля. Ночью возможно похолодание до – 2 градусов, не исключена гололедица.
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