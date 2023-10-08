Снег и гололедица ожидаются в Москве в ближайшие часы

Опубликовано: 19:11, 8 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Погода в Москве сегодня и завтра останется опасной. Синоптики предупреждают, что сильный ветер сменится мокрым снегом, на дорогах будет гололедица.

Жителям и гостям Москвы сегодня и завтра следует быть максимально бдительными: погода в столице еще в течение суток будет представлять угрозу. Об этом сообщили в столичной мэрии.

По прогнозам синоптиков, сегодня с 21.00 и до завтрашнего вечера будут идти дождь, а также мокрый снег.

"Ночью и утром на дорогах возможна гололедица"

– сайт мэра Москвы

Помимо этого, до конца сегодняшнего дня в Москве не прекратится сильный ветер с порывами 17-22 м/с.

До улучшения погоды власти рекомендуют не выходить на улицу без необходимости, а вне помещения соблюдать правила безопасности.