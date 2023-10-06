Штормовой ветер и снег идут на Москву

Опубликовано: 13:40, 6 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Циклон с Атлантики испортит погоду в Москве вечером в пятницу. Суббота в городе будет дождливо-снежной, с пронизывающим ледяным ветром.

Погода в российской столице резко изменится вечером в пятницу и будет неблагоприятной всю субботу.

"В период с 21.00 шестого октября и до конца суток седьмого октября в связи с выходом активного атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтов в Москве ожидается резкое ухудшение погодных условий"

– МЧС России

Предстоящая ночь в Москве и области обещает быть морозной, до минус 2. В ночные часы и ранним утром на дорогах может образовываться гололедица, автомобилистов просят отказаться от резких маневров и не превышать скорость. Днем в выходной погода будет ненастной и холодной.

"С 09.00 утра седьмого октября и до конца суток сильный дождь со снегом, усиление западного ветра с порывами 16-21 метра в секунду"

– МЧС