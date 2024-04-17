В Северной Осетии раздавали участки незаконно

Более 500 участков в Северной Осетии были выделены в обход закона. По фактам организована прокурорская проверка. Актуальность проблеме придает факт того, что республика страдает от малоземелья.

В Северной Осетии разразился скандал, связанный с выделением 543 земельных участков, на законность которого обратили внимание власти региона. Обращения были направлены в прокуратуру, где уже начали проводиться проверки по данному вопросу.

«Прокуратура республики подала 43 иска по земельным участкам. Мы подали 43 обращения в прокуратуру на 543 земельных участка. Уже выявлены нарушения в отношении 35 участков, большая часть во Владикавказе – в парке „Нартон“, дендрарии, русле реки Терек»

– глава региона Сергей Меняйло.

Основной повод для обращения властей Северной Осетии в прокуратуру стало подозрение в незаконном выделении земельных участков. По предварительным данным, нарушения касаются процедур выделения и оформления документов на эти участки.

Глава региона также отметил, что на некоторых незаконно полученных участках были вырублены леса. Кроме того, данная проблема особенно актуальна для Северной Осетии, страдающей от малоземелья.