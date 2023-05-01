В России начали работать участки для голосования граждан Турции на всеобщих выборах

Опубликовано: 19:40, 1 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В России в течение 8 дней будут работать избирательные участки, на которых турецкие граждане смогут проголосовать на всеобщих выборах. Такая возможность есть более чем у 14 тыс человек.

В России работают несколько избирательных участков, куда граждане Турции могут прийти и проголосовать на всеобщих выборах. Об этом сообщили сегодня в посольстве Турции в Москве.

Где можно будет проголосовать?

Участки начали работать в четырех городах в минувшую субботу и будут открыты до вечера 7 мая. В течение этого времени у турецких граждан будет возможность отдать свои голоса в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Новороссийске. В столице для этого необходимо явиться в посольство республики, а в остальных городах – в генконсульство.

Сколько граждан Турции сможет проголосовать?

В дипмиссии подчеркнули, что на данный момент за границей зарегистрированы 3 416 098 избирателей. В России отдать свой голос смогут 14 357 человек.

Справка

Всеобщие выборы в Турции состоятся 14 мая. В этот день жители республики будут выбирать президента и парламент. Изначально выборы должны были состояться 18 июня, однако в итоге их перенесли почти на месяц назад.