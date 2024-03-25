Турция выбрала местные органы самоуправления

В Турции закончилось голосование на выборах в органы местного самоуправления. Несмотря на некоторое количество столкновений на избирательных участках, ЦИК объявил, что в целом выборы прошли спокойно.

Сегодня в Турции состоялись выборы в органы местного самоуправления. Как рассказал глава турецкого ЦИК Ахмет Енер, их проведение оценивается как спокойное, нарушения имели место в небольшом количестве и не могли повлиять на исход голосования.

Енер также пожелал раненым во время столкновений, произошедших, в частности, в провинции Диярбакыр, излечения в по возможности короткие сроки.

Чиновник отметил, что сотрудники избирательных комиссий уже вскрывают урны и подсчитывают голоса, первые результаты уже поступают в ЦИК.

"Позже комиссия соберется, чтобы принять решение относительно снятия запрета на обнародование данных подсчета. Первые итоги будут объявлены после 21:00"

– Ахмет Енер

Напомним, что сегодня граждане Турции голосовали за новых градоначальников в 30 городах и руководство иных органов местного самоуправления. Основной интригой является голосование в Стамбуле, сможет ли оппозиционный Экрем Имамоглу удержать кресло мэра либо его победит кандидат правящей партии Мурат Курум.