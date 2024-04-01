Выборы в Турции: после протестов в Ване мандат получит оппозиционер

Акции протеста, потрясавшие турецкую провинцию Ван в течение двух последних дней, вылились в решение все же признать верными первоначальные итоги выборов, согласно которым победу одержал представитель прокурдской партии.

Победу на муниципальных выборах в провинции Ван на юго-востоке Турции все же одержал Абдулла Зейдан, представляющий оппозиционную партию DEM. Такое решение, как сообщают СМИ, принял Высший избирательный совет Турции (YSK).

Ранее эта прокурдская политическая организация обратилась в YSK после крупных протестов, вызванных решением избирательных властей не признавать результаты выборов и передать мандат кандидату, выдвигавшемуся от правящей ПСР.

"Верховный избирательный совет (YSK) принял заявку партии DEM по Вану. Таким образом, Абдулла Зейдан от партии DEM получит мандат в Ване"

– A Haber

Демонстрации, вылившиеся в беспорядки, возникли сразу в нескольких городах, их не удалось остановить и запретом на проведение массовых мероприятий. Полицейские разгоняли протестующих, используя в том числе водометы. Есть задержанные – порядка ста человек.