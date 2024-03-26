Что означает для России поражение Эрдогана на муниципальных выборах?

Правящая Партия справедливости и развития, год назад выиграв парламентские выборы, накануне проиграла муниципальные выборы главному сопернику - Народно-республиканской партии. Что означают результаты голосования для Турции и скажутся ли они на отношениях с Россией?

По итогам прошедших накануне региональных выборов турецкая оппозиция в лице Народно-республиканской партии смогла удержать под своим контролем два важнейших города Турции. В столице свой пост сохранил действующий мэр Мансур Яваш - за него проголосовало чуть больше 60%. Экрем Имамоглу с 51,1% победил и переподтвердил свою должность градоначальника Стамбула. Кроме этого, НРП не позволила Партии справедливости и развития отобрать еще два важных города - Измир и Анталью.

По сути, нынешние муниципальные выборы стали такой же сенсацией, как и муниципальные выборы 2019 года. Напомним, тогда оппозиция после десятилетий властвования ПСР отвоевала крупные мегаполисы - Анкару и Стамбул. Причем на выборах в Стамбуле случился скандал. Конкурентов - победившего Имамоглу и представителя ПСР Бинали Йылдырыма разделяли несколько тысяч голосов. Из-за скандала, связанного с нарушениями, власти провели второй тур. И там Имамоглу одержал более уверенную победу - 54% против 45%.

Сегодня в мегаполисах сенсации не случилось, однако оппозиции удалось отобрать у правящей партии еще несколько регионов. Если ПСР выиграла в 11 метрополиях и 12 центрах провинций, то оппозиция завоевала посты мэров в 15 из 30 городов в статусе метрополий и 21 пост мэра региональных центров. По общему количеству отданных голосов во всех регионах c 37,74% лидирует НРП. У ПСР - 35,49%. Таким образом впервые за 20 лет партия Эрдогана уступила оппозиции на региональных выборах.

С точки зрения внутренней политики Турции это крайне важное событие. Результаты говорят о потере влияния правящей партии и отчасти самого президента. В частности, президент и его министр иностранных дел Хакан Фидан лично агитировали за кандидата в мэры Стамбула Мурата Курума, но он все равно уступил главному оппозиционеру Имамоглу. В этой победе есть символизм. Ведь, как говорит сам Эрдоган, "Кто управляет Стамбулом - управляет Турцией".

На последних президентских выборах оппозиционная коалиция из шести партий выдвинула Кемаля Кылычдароглу в качестве общего кандидата. И он проиграл Эрдогану. На будущих выборах, если НРП согласует кандидатуру Имамоглу, шансов победить у оппозиции будет больше, ведь Эрдоган объявил, что нынешние муниципальные выборы для него последние.

На волне победы оппозиция рассчитывает уже в ближайшее время прийти к власти. В частности, об этом говорит симпатизирующий ей политолог Хакан Аксай. При этом для власти проведение внеочередных президентских выборов сейчас опасно, так что главный советник президента Турции Мехмет Учум отверг эту инициативу.

"Тем, кто на основании полученных голосов на муниципальных выборах делает ставку на [досрочные] всеобщие выборы, не следует тратить свое время. Турция будет проводить реформы во всех областях в течение четырех лет без [досрочных] выборов до 2028 года. Президент Эрдоган под своим руководством приведет Турцию к новому этапу. Ни у кого не должно быть никаких сомнений в этом", - написал он в социальной сети Х.

Сам Эрдоган принимает свое историческое поражение. Результаты голосования он назвал победой не одной из партии, но демократии. "Выборы в местные органы власти завершились со зрелостью, подобающей нашей демократии. За исключением некоторых отдельных инцидентов, не было никаких серьезных неприятных происшествий, которые могли бы омрачить атмосферу выборов", - заявил турецкий лидер.

При этом ПСР и лично Эрдогану придется принять во внимание результаты региональных выборов. Президент пообещал исправить ошибки в следующие 4 года и не игнорировать волеизъявление граждан. "Мы не будем игнорировать решение нашей нации, не будем действовать против ее воли и ставить ее под сомнение", сказал он. До окончания полномочий Эрдогана остается чуть больше четырех лет, и за это время правительству придется принять ряд мер, чтобы снова завоевать поддержку граждан.

Самой главной претензией к Эрдогану по-прежнему остается экономика. Несмотря на нормализацию ситуации и позитивные темпы роста ВВП (7,6%), инфляция и безработица продолжают раздражать население. В годовом исчислении инфляция составила 80% впервые с 1998 года. Второй проблемой остаются беженцы, которых в Турции насчитывает около 5 млн человек. Помимо этого, есть ряд других вопросов, как курдская проблема и арест оппозиционеров, способные снижать рейтинги президента.

Сложность ситуации для власти заключается в том, что в 2028 году Эрдоган не будет баллотироваться в президенты. С преемником он пока не определился, хотя журналисты поговаривают о совладельце турецкой компании Baykar Сельджуке Байрактаре. На последних выборах Эрдоган с трудом обошел оппозиционного кандидата Кылычдароглу, и задача на следующих выборах у Партии справедливости и развития только усложнится. В ее пользу может сработать деятельность новых мэров от НРП, которые несут немалую ответственность по социально-экономической ситуации в крупнейших городах страны - Стамбул, Анкара, Измир, Бурса, Анталия и Адана.

Что касается внешней политики, то здесь мы изменений едва ли увидим. Эрдоган и его коалиция продолжат контролировать Администрацию президента и парламент. Так что сюрпризов от Анкары не увидят ни Москва, ни Вашингтон. Пока что Эрдогану удается сохранить сбалансированный курс в отношениях с Западом и Востоком, в частности, по украинскому конфликту. Поэтому беспокоиться о судьбе российско-турецких отношений еще рано.