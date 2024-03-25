Предварительно: Анкара и Стамбул вновь выбрали оппозиционных мэров

Первые результаты местных выборов в Турции говорят о сохранении в Стамбуле и Анкаре оппозиционных мэров, а также о победе прокурдских кандидатов в граничащих с Сирией и Ираком провинциях.

Предварительные результаты турецких выборов в органы местного самоуправления свидетельствуют, что два ключевых города республики – столица Анкара и мегаполис Стамбул – еще на 5 лет останутся под контролем оппозиционной Народно-республиканской партии. Жители Анкары и Стамбула проголосовали за сохранение на своих постах мэров Мансура Эваша и Экрема Имамоглу.

Подсчет 30% бюллетеней в Стамбуле показал, что за Экрема Имамоглу отдали голоса 49,73% пришедших на избирательные участки, в то время как за его соперника от правящей Партии справедливости и развития Мурата Курума – только 41,51%.

Экрем Имамоглу уже заявил, что удовлетворен результатом выборов в органы местного самоуправления, поскольку он определенно выиграл должность мэра Стамбула. При этом он сообщил, что посчитаны 40% бюллетеней.

"Предварительные итоги нас радуют. Подсчитано 40% голосов, подсчет протоколов продолжается, давайте дождемся окончательных результатов"

– Экрем Имамоглу

В Анкаре пока известно о подсчете 11% бюллетеней. Из них за Мансура Яваша – 56,24%. За его главного соперника Тургута Алтынока, также от ПСР, – 36,47%.

Прокурдская Демократическая партия народов предварительно выигрывает выборы сразу в 10 турецких провинциях, расположенных в юго-восточной части государства. В граничащих с Сирией Ване, Диярбакыре и Мардине кандидаты ДПН имеют более 50% голосов в борьбе за должности мэров (подсчитано 20% бюллетеней). В граничащей с Ираком Хаккари пока идет борьба между кандидатом ДПН Мехметом Сыддыком Акышем – 43% и кандидатом ПСР Исметом Ольмезом – 41%.

При этом в еще одной провинции на границе с Сирией Шанлыурфа вперед вышел консервативный кандидат Новой партии благоденствия Мехмет Касым Гюльпынар.