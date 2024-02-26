Эрдоган может стать президентом Турции еще раз

Новый президентский срок Эрдогану могут обеспечить досрочные президентские выборы, рассказали в Минюсте Турции. Эрдоган возглавляет Турцию с 2014 года.

Несмотря на то, что согласно Конституции Турции, президент может избираться на два срока, в случае проведения досрочных выборах в течение второго срока, глава государства может быть избран и в третий раз.

Таким образом, действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган может пойти на третий президентский срок, если парламент страны примет решение о проведении досрочных выборах, сообщил глава Минюста страны Йылмаз Тундж.

"Если великое национальное собрание (парламент) Турции принимает решение о выборах в ходе второго срока (действующего) президента, то это соответствует 360 депутатам с большинством в три пятых. Если решение о проведении новых выборов принимается большинством в три пятых, то открывается путь к третьему сроку"

– министр

Отметим, что Эрдоган является президентом Турции с 2014, тогда он был главой государства при парламентской республике. В 2017 году Турция перешла к президентской республике, сроки обнулились, выборы президента состоялись в 2018 году. Второй срок президента Эрдогана начался весной 2023 года, он избран на пять лет.

В 2024 году Эрдогану исполнилось 70 лет.