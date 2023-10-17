В правящей партии Грузии рассказали, сколько еще будут находиться у власти

Опубликовано: 18:54, 17 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт парламента Грузии

В "Грузинской мечте" сообщили, сколько еще времени планируют руководить страной. Партия находится у власти с 2012 года.

Правящая партия "Грузинская мечта" будет руководить страной до тех пор, пока в оппозиционной среде найдутся здоровые силы, ориентиром которых станут национальные интересы. Такое заявление сделал исполнительный секретарь "Грузинской мечты".

"Как только здоровые силы, исходящие из национальных интересов, когда грузинское общество убедится, что они не действуют по чьим-то заданиям... В ту же минуту на повестку дня может встать, чтобы "Грузинская мечта" была в оппозиции. Сколько лет понадобится для этого, столько "Грузинская мечта" будет у власти"

– Мамука Мдинарадзе

Напомним, следующие парламентские выборы в Грузии намечены на октябрь 2024 года.