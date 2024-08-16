Власти назвали реальное количество НПО в Грузии

Информация о якобы существующих в Грузии 30 тыс НПО не соответствует действительности и представляет собой намеренный обман, рассказал руководитель парламентского большинства.

Количество неправительственных организаций в Грузии составляет всего несколько, а не 30 тыс, как об этом заявляют сторонники оппозиции, сообщил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

Согласно официальным данным Минюста, заявки для включения в реестр "иноагентов" были получены от 476 НПО. Ряд изданий оценил это число как 1,5% организаций, указав при этом, что в общей сложности в Грузии ведут деятельность 31,2 тыс НПО.

"Нет более грязной лжи, чем эта. 30 тыс НПО в Грузии лишь на бумаге"

– Мдинарадзе

Он подчеркнул, что в реальности в Грузии существует всего несколько тысяч неправительственных организаций. А под критерии организации, проводящей влияние иностранных сил, подпадают и того меньше НПО, заверил политик.