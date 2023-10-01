Ираклий Гарибашвили подвел итоги 11 лет власти "Грузинской мечты"

Опубликовано: 18:29, 1 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

В честь 11-летия победы "Грузинской мечты" на парламентских выборах 2012 года премьер-министр Ираклий Гарибашвили рассказал об итогах правления партии. Он признался, что основное достижение "Мечты" – объединение властей и народ, расколоты во временам Михаила Саакашвили.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили опубликовал сегодня в соцсетях итоги власти "Грузинской мечты" в честь 11-й годовщины парламентских выборов 2012 года, в результате которых партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" потеряла большинство в парламенте.

Гарибашвили подчеркнул, что основным итогом многолетнего правления "Грузинской мечты" стало объединение властей и народа. Он заявил, что именно их единство составляет главную силу республики, добавив, что оно поможет "принести окончательную победу".

По словам премьер-министра, 1 октября и является грузинским днем победы – победы над расколом между властями и народом, созданным за годы правления ЕНД. Итог этой победы – мир в Грузии.

"С сегодняшней точки зрения результаты этой победы наглядны и впечатляющи. Наша политическая команда обеспечила единственный длительный период мира после обретения независимости. Мы провели масштабные экономические и социальные реформы"

– Ираклий Гарибашвили

Премьер-министр также сообщил, что правительство всемерно работает над развитием демократии в Грузии и выполнением требований Брюсселя для интеграции республики в Евросоюз. Он добавил, что у официального Тбилиси есть и более амбициозные цели, и сил на пути выполнения поставленных задач ему придет поддержка граждан.

В конце записи Ираклий Гарибашвили сказал "спасибо" всем членом партии "Грузинская мечта" и людям, которые за нее голосуют на выборах.