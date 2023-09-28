Гарибашвили удивлен санкциям в отношении бывшего генпрокурора Грузии

Опубликовано: 18:34, 28 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт правительства Грузии

Глава грузинского правительства не может понять, почему Отар Парцхаладзе страны был включен в сакционный список США. По его словам, это необъяснимо, так как он не работает генпрокурором уже более 10 лет.

Премьер-министр Грузии не понимает, почему бывший генпрокурор страны Отар Парцхаладзе попал под санкции Соединенных Штатов.

"Прошло 10 лет с тех пор, как этот человек ушел с государственной службы, 10 лет. Непонятно, прежде всего, хотелось бы сказать и выразить свое удивление, почему вообще произошло санкционирование Парцхаладзе. Это непонятно, необъяснимо лично для меня. Говорю об этом открыто"

– Ираклий Гарибашвили

Глава правительства поведал, что он считает предателем и агентом любого человека, действующего в ущерб своей стране ради интересов другой, однако он не знает ничего о том, что экс-генпрокурор совершил какие-то действия в ущерб интересам Грузии.