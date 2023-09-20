Экс-генпрокурор Грузии лишился гражданства

Опубликовано: 23:19, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Попавший под американские рестрикции экс-генпрокурор Грузии лишен гражданства родной страны. Заявление сделали в Минюсте Грузии.

Грузинский Минюст лишил гражданства страны Отара Парцхаладзе, бывшего генпрокурора, также являющегося российским гражданином и фигурантом санкционного списка США.

Лишиться гражданства может лицо, ставшее гражданином другой страны, но не уведомившее об этом власти Грузии, напомнили в министерстве.

"Исходя из общественного интереса, мы распространяем информацию о том, что Агентство развития государственных услуг сочло целесообразным прекратить действие грузинского гражданства для Отара Парцхаладзе"

– Минюст Грузии

Заключение ведомства направлено главе государства Саломе Зурабишвили.

Ранее президент потребовала отставки главы Нацбанка Грузии из-за того, что счета подсанкционного Парцхаладзе были спустя сутки разморожены.