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Экс-генпрокурор Грузии лишился гражданства

Экс-генпрокурор Грузии лишился гражданства
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Попавший под американские рестрикции экс-генпрокурор Грузии лишен гражданства родной страны. Заявление сделали в Минюсте Грузии.

Грузинский Минюст лишил гражданства страны Отара Парцхаладзе, бывшего генпрокурора, также являющегося российским гражданином и фигурантом санкционного списка США.

Лишиться гражданства может лицо, ставшее гражданином другой страны, но не уведомившее об этом власти Грузии, напомнили в министерстве.

"Исходя из общественного интереса, мы распространяем информацию о том, что Агентство развития государственных услуг сочло целесообразным прекратить действие грузинского гражданства для Отара Парцхаладзе"

– Минюст Грузии

Заключение ведомства направлено главе государства Саломе Зурабишвили.

Ранее президент потребовала отставки главы Нацбанка Грузии из-за того, что счета подсанкционного Парцхаладзе были спустя сутки разморожены.

Зурабишвили хочет отставки главы Нацбанка Грузии

Зурабишвили хочет отставки главы Нацбанка Грузии

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