Зурабишвили хочет отставки главы Нацбанка Грузии

Опубликовано: 18:09, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

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Глава Банка Грузии Турнава должна подать в отставку, уверена Зурабишвили. Причина в ситуации со счетами попавшего под американский санкции экс-генпрокурора страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что Натии Турнаве не место во главе Нацбанка страны.

"Исполняющая обязанности президента [Нацбанка], которая не смогла защитить независимость Национального банка, а, наоборот, сама нанесла ему ущерб, должна уйти в отставку"

– Зурабишвили

Президент добавила, если Турнава не уйдет сама, отстранить ее должен будет Совет Нацбанка.

Скандал с санкциями

Ранее бывший генпрокурор Грузии Отар Пархцаладзе попал под антироссийские санкции Вашингтона. Он был включен в черный список 14 сентября, Пархцаладзе имеет двойное гражданство - грузинское и российское. 18 сентября его счеты были заморожены, однако глава правящей партии Ираклий Кобахидзе посчитал это нарушением конституции, так как был не учтен принцип презумпции невиновности. На следующий день Нацбанк разморозил счета Парцхаладзе. Решение не нашло поддержки у коммерческих банков страны, а несколько вице-президентов Банка ушли в отставку.