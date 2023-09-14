Бывший генпрокурор Грузии попали под санкции США

Опубликовано: 19:55, 14 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

США ввели санкции в отношении сотни российских компаний и двух десятков физлиц. Под ограничительные меры также попал экс-генпрокурор Грузии.

Бывший генеральный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе попал под антироссийские санкции Соединенных Штатов. Об информирует на своем сайте американский Минфин.

Он вошел в число более 20 человек, включенных 14 сентября в обновленный санкционный список.

Кроме того, под ограничительные меры попали компании "Москвич", "АвтоВАЗ", "ТРансмашхолдинг", банк "Ак Барс", НПО "Сатурн", инвестиционная компания A1, Ростовский институт радиосвязи и другие. В общей сложности санкции затрагивают свыше 100 компаний.