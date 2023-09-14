"Москвич" и другие компании попали под санкции США

Опубликовано: 17:53, 14 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вашингтон расширил анироссийский санкционный список. В него попали свыше 100 организаций и порядка 20 физлиц.

Санкции США расширились на сотню российских компаний.

В список, по сообщению Минфина США, вошли "Москвич", "АвтоВАЗ", группа "ГАЗ", "Трансмашхолдинг", "Автодор", "Сатурн", НПО "Союз" и другие.

Ряд попавших под американские рестрикции организаций имеют отношение к полезным ископаемым - например "Северная алмазная компания", "АГД Даймондс", ООО "Янская горная компания", ООО "Таймырские ресурсы", ООО "Таймырская горная компания", "Русская медная компания", ООО "Сибирская угольная компания", "Редметконцентрат" и тп.

Также санкции коснулись компаний, связанных с деятельностью РФ в Арктике.

Всего в «черный список» офиса по контролю за иностранными активами минфина США внесено более 100 юрлиц, среди них не только российские, но и другие иностранные компании. Ограничения коснулись свыше 20 физлиц, в основном это граждане РФ.